Omicidio Giulia Tramontano | allucinazioni del killer Tagliava i pomodori e si è ferita Soffriva e l' ho uccisa

(Di venerdì 2 giugno 2023), la 29enne di Senago incinta al settimo mese, è stata brutalmentedal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello che ha confessato l'. Ma sulla macabra vicenda sono ancora troppe le cose che non tornano. Ilsui tempi e modi dell’esecuzione del suo piano criminale ha fornito sin qui agli inquirenti indicazioni in parte contrastanti. L’ultima novità rispetto a quanto sin qui ipotizzato dagli investigatori emerge dal verbale di confessione di Alessandro Impagnatiello e riguarda la macabra gestione del cadavere della fidanzata da parte del barman una volta finita la donna a coltellate e la dinamica dell'. "Mentre veniva verso la sala con il coltello che stava usando per i, - dice Impagnatiello agli inquirenti - ha ...

I pm contestano all'uomo l'premeditato. Il corpo ritrovato a 500 metri da ...Solidarietà tra l'amante e la vittima: 'Se hai problemi, stai da me' (Fotogramma) Alessandro Impagnatiello , fermato per l'diTramontano, la compagna incinta, aveva anche falsificato un test del Dna per dimostrare alla collega con cui aveva una storia che il figlio che portava in grembo la fidanzata non ...Con chi trascorrerà San Valentino Kim Kardashian Articoli più letti Trovato il corpo diTramontano, il compagno confessa l'di Chiara Pizzimenti Il cane più anziano del mondo ha ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Aveva paura di fare la stessa fine di Giulia, l'altra fidanzata di Alessandro Impagatiello: tutta la sua verità, le segnalazioni che hanno aiutato gli inquirenti ...Dopo il delitto il killer è corso dall’amante: "Ora non è più un ostacolo". Ma è stato respinto. Il mattino seguente ha spostato il corpo in cantina a Senago ed è andato a lavorare nel bar di Milano.