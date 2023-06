Omicidio di un 18enne alla stazione del treno | fermato un giovane di 23 anni

Risolto il caso delucciso sulla banchina della stazione di Reggio Emilia, alle 3 di notte del 31 maggio scorso. Era stato un uomo a chiamare il 112 segnalando la presenza di un ragazzo a terra sulla banchina ...ucciso a coltellate alla stazione di Reggio Emilia, sono state immediate e approfondite le ... che hanno permesso di risalire in pochissime ore al presunto autore dell'del giovane ...... coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, che hanno permesso di risalire, in pochissime ore, all'autore dell'efferatodel giovane...

Omicidio Reggio Emilia, chi è la vittima 18enne. Il video del delitto ... il Resto del Carlino

Stazione di Reggio Emilia, dopo un litigio con la vittima, il 23enne fermato aveva estratto un coltello sferrando un fendente tra il collo e la clavicola del lato destro del corpo del giovane uccidend ...È stato identificato e arrestato il presunto assassino del 18enne ucciso a coltellate alla stazione di Reggio Emilia nella notte di mercoledì 31 maggio: dovrà rispondere di omicidio. Fondamentale la ...