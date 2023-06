Oltre 700mila adolescenti dipendono dal web e videogame

Non sono dipendenti dalle droghe ma vivono 'strafatti' di TikTok, Instagram, Twitch e rischiano di perdere il senso della realtà: ...... per questo, quest'anno, la sfida che ci siamo posti è quella di ridurre di3 milioni di ettolitri il consumo di acqua. Solo nel primo quadrimestre del 2023 abbiamo risparmiato giàhl ......169 milioni per le 200.000 azioni Enel acquistate direttamente, per un esborso totale di4 milioni. NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua auto, moto e ...

Vallecrosia, Biasi: "Vinto primo bando, oltre 700mila euro per ristrutturazione ed efficientamento energetico del comune" (Video) SanremoNews.it

Flavio Cattaneo, amministratore delegato e direttore generale di Enel, nella giornata di ieri ha acquistato 500.000 azioni del gruppo tramite una società da lui interamente controllata, al prezzo medi ...Un'ammenda da 900mila euro (oltre 700mila per il club e il resto per i dirigenti apicali). La Juventus chiude con un patteggiamento sulle ...