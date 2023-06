Olimpus Roma prima finalista scudetto. Ora il derby campano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Non è stata una passerella come in gara - 1 a Pescara, ma alla fine ciò che conta per l'è la conquista della finaledi Serie A New Energy. I Blues di D'Orto hanno bisogno dei ...

Non è stata una passerella come in gara - 1 a Pescara, ma alla fine ciò che conta per l'è la conquista della finale scudetto di Serie A New Energy. I Blues di D'Orto hanno bisogno dei supplementari per piegare gli adriatici, conquistano il secondo, decisivo, punto della ...- FUTSAL PESCARA 4 - 1 d.t.s. (0 - 1 p.t., 1 - 1 s.t., 2 - 1 p.t.s.): Ducci, Marcelinho, Rafinha, Dimas, Sacon, Tres, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Di Eugenio, Cerulli, ...... dal futsal all'Italia: tutto sul nuovo oriundo nel mirino di Mancini Bitonto e Francavilla, passo avanti verso la finale Pescara -e Napoli - Eboli le semifinali scudetto Leggi i ...

Calcio a 5, Playoff Scudetto: Olimpus Roma in Finale, piegato un coriaceo Pescara OA Sport

Si infrange in gara 2 della semifinale il sogno del Pescara di giocare la finale scudetto. L'Olimpus passa ai supplementari ...Gara-2 è più complicata del previsto: Dimas replica Micheletto, all'extra time i Blues prendono il largo con Rafinha, Cutrupi e Sacon. Sabato il derby campano fra Napoli e Feldi Eboli: azzurri avanti ...