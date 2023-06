Oggetti impensabili che dovresti sostituire periodicamente | nessuno ci pensa | addio igiene e sicurezza

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ci sonoche non sostituiamo spesso ma che mettono a rischio la salute nostra e della famiglia. La nostra casa dovrebbe essere un luogo di serenità e di protezione ma può anche essere una vera e propria bomba di batteri. Tra l’altro negliche usiamo tutti i giorni è facile che ci siano scadenze di cui neppure sospettiamo l’esistenza. Tutti noi sappiamo che il cibo deperisce e che a un certo punto scade ma ci sono delle brutte sorprese all’interno della nostra casa che è il caso di valutare con attenzione. Se non sostituisci questimetti a rischio la tua salute – grantennistoscana.itUna prima cosa dacon una certa regolarità sono i trucchi per gli occhi. Ogni tre mesi questi particolari trucchi vanno sostituiti perché altrimenti potrebbero danneggiare la salute del tuo occhio. Invece ...