Oceania | Thomas Kail sarà il regista del live-action

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 giugno 2023), il film animato Disney del del 2016 avrà il suo reboot incon protagonista Dwayne Johnson, ora abbiamo anche la conferma delovveronoto per il musical Hamilton di Broadway, film animato Disney del 2016 diventerà uncon la produzione che in queso periodo ha annunciato chiil protagonista Maui, ovvero Dwayne Johnson. Disney ha annunciato la notizia del filmproprio con un video di Dwayne Johnson sulle spiagge delle Hawaii che confermava anche la sua presenza come protagonista maschile. Il film, che nel titolo ufficiale negli Stati Uniti si chiama Moana è stato all’epoca campioni di incassi con ben 644 ...