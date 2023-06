Gli investimenti di venture capital in start up e pmi innovative sono cresciuti da 1,1 miliardi di dollari nel 2021 a 1,94 miliardi di dollari nel 2022, annoper il comparto. Circa un terzo ......così un altroquanto a occupazione (52,3 per cento). Nota negativa: sono quasi tutte over 50 (+68mila), mentre la fascia tra i venticinque e i quarantanove anni perde trentatremila. ...La cifradi 9,4 trilioni di rubli è stata assegnata all'esercito e alle forze di sicurezza. ... Uno di loro lavorerà nei territori ucraini. Attraverso programmi di sostegno economico, ...

Occupati da record. Spunti da un’Italia che la Cgil non vede Il Foglio

Il mercato del lavoro non è un prato di fiori ma i dati dell’Istat mostrano un paese che sfugge all’Indignato collettivo. Record di contratti a tempo indeterminato. Il segreto Fidarsi delle imprese.In un anno, gli occupati under 35 sono cresciuti del 2,1 per cento, mentre gli over 50 del 2,4 per cento. A guidare il recupero ora sono i più anziani, che sono la fetta più numerosa. Nell’ultimo trie ...