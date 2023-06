(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Cinque tifosi fermati,poliziotti e due steward, cinque auto danneggiate: è il bilancio delladidopo il pareggio interno nel playout con il Cosenza che ha condannato le Rondinelle alla Serie C dopo 38 anni. Degli, cinque sono del reparto di Padova e tre del reparto di Milano, uno quali è stato operato per la frattura a una gamba. Unanime la condanna per gli scontri. Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, in una lettera aperta ha parlato di violenza "ingiustificabile": "Mi sento sconfitto", ha affermato, "la sconfitta fa parte dello sport, ne è una componente essenziale. Deve essere accettata come un momento del percorso sportivo di ogni squadra, di ogni atleta, di ogni società". "Ancora una volta, ...

Secondo alcuni testimoni, l'uomo, nellatra sabato e domenica scorsa, vagava tra i campi ... ma anche e soprattutto per cercare quale sia stato il movente: un attimo diUn litigio finito ...Cinque tifosi fermati, otto poliziotti e due steward feriti, cinque auto danneggiate: è il bilancio delladia Brescia dopo la sconfitta interna nel playoff con il Cosenza che ha condannato le Rondinelle alla Serie C dopo 38 anni . Degli agenti feriti, cinque sono del reparto di Padova e tre ...AGI - Cinque tifosi fermati , otto poliziotti e due steward feriti , cinque auto danneggiate: è il bilancio delladia Brescia dopo il pareggio interno nel playout con il Cosenza che ha condannato le Rondinelle alla Serie C dopo 38 anni . Degli agenti feriti, cinque sono del reparto di Padova e tre ...

Notte di follia a Brescia, feriti otto agenti AGI - Agenzia Italia

"Brescia ferita dalla notte di follia"; titola il Giornale di Brescia oggi in edicola. Danni ingenti e una decina di agenti.Sono otto i poliziotti rimasti feriti nei disordini a Brescia al termine del playout contro il Cosenza che ha condannato le Rondinelle alla retrocesione in Serie C: si tratta di tre agenti del reparto ...