Non tutti i maschi sono assassini | cara Rep

(Di venerdì 2 giugno 2023) Qualcuno doveva avermi diffamato perché, senza che avessi fatto nulla di male, stamattina appena sveglio ho arraffato l’iPad per leggere Repubblica e in prima pagina ho trovato un articolo che mi intimava: “Smettetela di ammazzarci”. Per quanto confuso possa essere all’alba, ho ricapitolato i fondamentali: no, il giorno prima non avevo ammazzato nessuno, né da solo né in compagnia; il “voi” dell’articolo si riferiva a me in quanto appartenente al generele, accomunato evidentemente dalla smania di uccidere o dall’incapacità di astenersene; il “noi” dell’articolo comprendeva tutte le donne, ritenute potenziali vittime della furia omicida che non ho ancora espletato; l’autrice dell’articolo, per fortuna, era viva e stava bene. Pur essendo innegabile la frequenza di omicidi compiuti da mariti fidanzati e padri – fenomeno che merita di essere contrastato con ...