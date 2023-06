“Non ha voluto incontrarmi” La stoccata di Zelensky

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023): “Sull’Ucraina Lula vuole fare l’originale ma sinora non ha” Intervistato da Infobae così il presidente Ucraino: “Penso che il presidente Lula stia cercando di essere originale al riguardo. E penso che dovremmo dargli questa opportunità, giusto? Potremmo farci delle domande molto semplici. Primo: il presidente del Brasile pensa che un assassino debba essere condannato e andare in galera? Penso che se il presidente ne avrà l’opportunità, dirà di sì. Troverai il tempo per rispondere a questa domanda? Beh, non hai mai trovato il tempo per, ma forse troverai il tempo per rispondere a questa domanda. E poi suppongo che risponderai molto semplicemente che gli assassini, secondo te, dovrebbero essere imprigionati. E se ci sono migliaia di persone uccise in Ucraina, una persona che dà ...