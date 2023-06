(Di venerdì 2 giugno 2023) Cambi di titolo shock, match adrenalinici e momenti da vero cinema. Tutto quello che è accaduto aof, il Premium Live Event della WWE andato in scena in Arabia Saudita. Dopo il successo di pubblico e visualizzazioni social ottenuto con Backlash a Porto Rico, soprattutto grazie alla presenza del rapper Bad Bunny, la WWE ha continuato il suo tour internazionale approdando a Jeddah, Arabia Saudita, con un nuovo Premium Live Event:of. Una serata storica che ha visto l'incoronazione di un nuovo World Heavyweight Champion, titolo riesumato nelle scorse settimane, un pubblico calorosissimo e un altro, magnifico tassello nell'intricato puzzle della Bloodline. L'ascesa di un visionario Un periodo ricco di successi e impegni per Seth "Freakin" Rollins. Dopo essere entrato nel cast di Captain ...

... soprattutto grazie alla presenza del rapper Bad Bunny, la WWE ha continuato il suo tour internazionale approdando a Jeddah , Arabia Saudita, con un nuovo Premium Live Event:of. Una ...... Giovanni Barsotti Dopo aver conquistato il ritorno inLeague, Maurizio Sarri torna a ... ore 20:00 Serie A 38a Giornata: Zona Serie A - SundaySquare (diretta esclusiva) In studio: Marco ...Lo stadio di San Siro si veste da openin occasione della finale diLeague in programma il prossimo 10 giugno presso l'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, tra Inter e Manchester City. Il Meazza aperto per i ...

Night of Champions: inizia l'era dei nuovi campioni in WWE Movieplayer

Da WrestleMania 39 non è stato un buon periodo per Cody Rhodes, escluso Backlash, per lui sono arrivate due sconfitte pesanti, contro Roman Reigns nello show più importante dell’anno e contro Brock Le ...Cambi di titolo shock, match adrenalinici e momenti da vero cinema. Tutto quello che è accaduto a Night of Champions, il Premium Live Event della WWE andato in scena in Arabia Saudita.