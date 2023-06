Nicole Santinelli nuovo sfogo | ma fa una gaffe e il web la deride | cosa è successo FOTO

(Di venerdì 2 giugno 2023)attualmente si trova ancora nell’occhio del ciclone e in queste ore si è resa protagonista di un duro. Dopo aver annunciato la fine della conoscenza con Carlo Mancini, sul web è scoppiato il caos, e in molti si sono scagliati contro di lei addossandole tutte le colpe. Gli insulti hanno cominciato ad L'articolo proviene da KontroKultura.

Ilary Blasi, relax al parco divertimento con la piccola Isabel: ma c'è il mistero Bastian, dopo l'addio a Carlo cercherà Andrea Foriglio 'Sono in un momento della vita...' Aria di ..., dopo l'addio a Carlo cercherà Andrea Foriglio 'Sono in un momento della vita...' Al Pacino papà a 83 anni: 'Ha chiesto alla fidanzata il test del Dna'. Ecco il risultato La ..., dopo l'addio a Carlo cercherà Andrea Foriglio 'Sono in un momento della vita...' Isola, Helena Prestes crolla in lacrime: 'Mi sento sola contro tutti'. Lo sfogo con l'amica ...

Uomini e Donne, Nicole Santinelli svela se cercherà Andrea Foriglio. Poi lancia una stoccata a Roberta Di ... Isa e Chia

Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne, ha concluso da qualche settimana la sua esperienza nell'edizione 2022/2023 U&D del programma di Maria De ...Giuseppe Giofré diventa attore. L'ex giudice di Amici farà parte del cast del film ‘L’estate più calda’. Da anni, ormai, Giuseppe parla al ...