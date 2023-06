Netflix | tutti i nuovi titoli di giugno | ci sono grandi ritorni

Leggi su consumatore

(Di venerdì 2 giugno 2023) Mese nuovo,. Per gli amanti die delle serie Tv un nuovo mese significa soprattuttodisponibili sulla piattaforma streaming per vedere e conoscere nuove storie. Così l’azienda – nel pieno delle polemiche in questi giorni per la disattivazione della condivisone degli account, situazione che ha portato molte persone a disattivare il L'articolo proviene da Consumatore.com.