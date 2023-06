Nell’accordo sul debito Usa c’è anche un maxi favore all’industria dei combustibili fossili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) In quel “suk” che ogni anno diventa il Congresso americano di questi tempi, quando Repubblicani e Democratici e relative correnti devono mettersi d’accordo sul tetto alle spese pubbliche con il falso spauracchio di un mitologico “default statunitense”, ad essere (s)venduto questa volta è statol’ambiente.approvato ieri, un documento di un centinaio di pagine, ci sonodisposizione assai vantaggiose per il gruppo energetico statunitense Nextra Energy e per il gasdotto Mountain Valley che ha in costruzione. Una condotta di 487 kilometri nello stato della Virginia che, secondo i gruppi ambientalisti emetterebbe tanta Co2 quanto 26 centrali a carbone. Trasporterà infatti gas ottenuto con il procedimento del fracking di rocce di scisto, estremamente inquinante. Per di più il gasdotto corre tra i monti Appalachi, in ...