Ne hanno già 600 | colpo di scena | la valanga di firme che può far saltare la Schlein

(Di venerdì 2 giugno 2023) E così arriva il primo via libera dalla commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge targata Fratelli d'Italia per rendere la maternità surrogata reato universale. Si tratta di un breve testo che prevede che la pratica dell'utero in affitto, già punita in Italia con multe fino a un milione di euro e la reclusione fino a 2 anni, sia perseguibile anche se effettuata all'estero. Nel provvedimento, che dovrebbe arrivare in Aula il 19 giugno, non si fa distinzione tra coppie omosessuali ed eterosessuali e nel corso dell'esame è stato specificato che sono puniti solo i cittadini italiani. La relatrice Carolina Varchi, di Fdi, difende il testo come un «disincentivo al turismo procreativo». La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella conferma l'attenzione del governo sulla legge di iniziativa parlamentare, con la quale, dice, si intende «porre fine a quella ...