NBA Finals 2023 | i Nuggets battono gli Heat in gara-1 e si portano subito sull’1-0! Nikola Jokic e Jamal Murray protagonisti assoluti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Iniziano nel migliore dei modi le NBAper i Denver. La franchigia del Colorado, infatti, si porta-0 contro i Miamivincendo-1 col punteggio di 104-93. Iconfermano quindi l’imbattibilità interna nei playoff, con nove affermazioni in altrettante partite disputate alla Ball Arena. Si ritornerà in campo per-2 nella notte tra domenica 4 giugno e lunedì 5 giugno, con inizio del match previsto alle 2:00 ora italiana.piazza l’ennesima tripla doppia della sua stagione con 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. Doppia doppia percon 26 punti e 10 assist e per Michael Porter Jr. (14 punti e 13 ...

Leggi anche Denver - Miami, leche non ti aspetti. E non sarà solo Jokic contro Butler Leggi i commenti: tutte le notizie 2 giugno - 07:19FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiPolizia a casa Morant dopo storie criptiche su IG La polizia di Shelby County in Tennessee ha condotto una visita di controllo di salute a ...Oltre alle prestazioni delle stelle da una parte e dall'altra, a fare la differenza in gara - 1 tra Denver e Miami sono stati i rendimenti dei 'comprimari': Aaron Gordon e Michael Porter Jr. in ...

Jokic e le Finals: "Le gare più difficili della carriera". Miami lo esalta: "Lui è unico" La Gazzetta dello Sport

Iniziano nel migliore dei modi le NBA Finals 2023 per i Denver Nuggets. La franchigia del Colorado, infatti, si porta subito sull’1-0 contro i Miami Heat vincendo gara-1 col punteggio di 104-93. I Nug ...A margine delle finali NBA, prima della palla a due di gara-1, nella consueta conferenza stampa il commissioner NBA ha affrontato il caso-Morant, il cui comportamento recidivo (per la seconda volta ...