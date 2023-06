Nave di Emergency salva 29 migranti partiti dalla Libia

(Di venerdì 2 giugno 2023) su Tg. La7.it - LaLife Support , di, ha soccorso la scorsa notte un'i mbarcazione partita da Sabratah, in, che si trovava in acque internazionali. I 29 ...

La nave Life Support, di Emergency, ha soccorso la scorsa notte un'imbarcazione partita da Sabratah, in Libia, che si trovava in acque internazionali. I 29 naufraghi, tra cui tre donne e un bambino, ...Carrara, 2 giugno 2023 - La nave di Emergency, Life Support, ha soccorso un'imbarcazione partita da Sabratah, in Libia, con a bordo 29 persone tra cui tre donne e un bambino. Il soccorso in mare è avv ...