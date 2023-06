(Di venerdì 2 giugno 2023) Gian Maria Sainato e Pamela Camassa hanno avuto una discussione a L’Isola dei Famosi e tra le tante cose ilhato del suo. La Camassa si è lamentata di alcune frasi che le avrebbe rivolto Gian Maria: “Tu hai detto cheuna frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto cheacida e altre cose non belle”. Sainato è sbottato: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosada giudicare? Ma ci mancherebbe. Esserecos’è ha?” Pamela si è subito difesa: “Ma infatti nonnulla difigurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti ...

Effettivamente, ilsta facendo di tutto pur di emergere e portare la vittoria a casa; è ... Opinionisti e inviato Vladimir Luxuria " voto 7 "Chi non ha pa***,alle spalle" ; così tuona l'...Paolo Noise , ex, aveva dichiarato nei giorni scorsi di aver beccato i due fidanzati in ... La coppiadi matrimonio e adozione Intanto Alessandro e Simone stanno pensando anche al loro ...'Andrea parli molto dietro, chi non ha pa..ealle spalle… si dice'. Lo Cicero nega e ... Ilviene aiutato 'a distanza' dal compagno di avventura Paolo Noise: fino a che punto dovrà ...

Naufrago parla del suo orientamento: "Sono bisessuale, che male c'è" Biccy

Gli ultimi dati de L'Isola dei Famosi non sarebbero molto entusiasmanti per l'amministratore di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e, forse, la prossima a lasciare il programma potrebbe essere la sua co ...Barbara D’Urso resta di sasso di fronte all’annuncio del matrimonio dei suoi ospiti vip presenti in studio. L’estate 2023 si avvicina anche per la famosa e chiacchierata conduttrice tv di Canale 5, Ba ...