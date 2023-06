Naufragio di Cutro | sei indagati per i mancati soccorsi

Sono sei gli indagati dalla procura di Crotone per ildi migranti a Steccato diche il 26 febbraio scorso e' costato la vita a 94 persone . Tre sono membri della guardia di finanza: Il tenente colonnello Alberto Lippolis; Antonino ...approfondimento Giornata dei diritti umani, cosa sono e la situazione attuale Una crisi ininterrotta Ildidello scorso 26 febbraio, in cui hanno perso la vita decine di afghani tra ......la procura di Crotone ha iscritto i nomi e cognomi dei primi indagati nell'ambito dell'inchiesta sulavvenuto quel 26 febbraio scorso a 40 metri dalla spiaggia di Steccato di. ...

Naufragio Cutro, il pm: “Alterati i documenti”. Sei indagati, sequestri nelle sedi di Guardia di… Il Fatto Quotidiano

Registri che paiono “corretti“ ex post, barche che starebbero in porto e non in mare, registrazioni che non si trovano. Sono parecchi i misteri attorno al disastro di Cutro, il naufragio del barcone c ...A tre mesi di distanza la procura di Crotone ha iscritto i nomi e cognomi dei primi indagati nell’ambito dell’inchiesta sul naufragio avvenuto quel 26 febbraio scorso a 40 metri dalla spiaggia di ...