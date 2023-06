Naufragio di Cutro | i primi indagati per i mancati soccorsi L’inchiesta di Lighthouse Reports fa luce sulle responsabilità di Frontex e Italia

(Di venerdì 2 giugno 2023) I carabinieri stanno eseguendo una serie di perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Crotone nelle sedi di, della Guardia di finanza e della Guardia costiera nell’ambito delsuldel barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso davanti la costa diin cui sono morte 94 persone e c’è stato un numero imprecisato di dispersi. Dopo aver studiato per tre mesi relazioni di servizio e documenti acquisiti in tutti gli uffici dei corpi coinvolti nelle operazioni di quella notte, la Procura di Crotone ha deciso di iscrivere nel registro deglinomi e di firmare un decreto di sequestro negli uffici di, Capitaneria di Porto e Guardia di finanza per computer e telefoni cellulari nei quali – ...

