Nastri d’Argento 2023 | ecco le nomination!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 giugno 2023) Recentemente, la SNGCI ha svelato tutte le nomination ai: da Marco Bellocchio a Nanni Moretti, scopriamo artisti e pellicole protagoniste della futura premiazione Rapito di Marco Bellocchio e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, in sala dopo gli applausi a Cannes, entrano prepotentemente nelle candidature aiche si concluderanno a Roma martedì 20 Giugno nell’arena del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Una sfida per il miglior film che comprende anche Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores e due titoli lanciati dall’ultima Mostra di Venezia, Il signore delle formiche di Gianni Amelio e Siccità di Paolo Virzì che aveva già ricevuto dalla stampa, proprio a Venezia, il Premio Pasinetti. Tutte le Nomination per i ...