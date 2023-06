Napoli | Simeone | “Felice di aver scelto questa squadra Spalletti un maestro di vita”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Ogni giorno che passa mi rendo conto di quello che abbiamo fatto e di quanto sia importante pergente. Sono stato a Sorrento e c’era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite”. Giovanniparla della sua avventura alsulle colonne del quotidiano spagnolo As. “Sonodisin dal primo momento è stato chiaro e mi ha spiegato tutto. Sapevo cosa mi aspettava e che avrei dovuto sfruttare ogni opportunità. Ho festeggiato i gol di tutti i miei compagni come se fossero miei”., però, la prossima stagione non ci sarà: “Ha detto che vuole riposare, stare con la famiglia e la sua decisione va rispettata – spiega l’attaccante argentino ...

