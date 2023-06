Napoli | senza Luis Enrique occhi su Conte Ma serve un progetto al top Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dopo l’addio di Spalletti De Laurentiis ha fatto subito capire che ci sarebbe dovuto essere un allenatore tra i migliori per ilappena scudettato in Italia. Un allenatore capace di poter portare l’undici partenopeo a lottare per quella Champions sfuggita quest’anno ai quarti contro il Milan. La prima proposta è stata fatta a, ex Ct della Spagna semifinalista agli Europei del 2021. Tuttavia, la risposta arrivata al patron partenopeo è stata un “no” dovuto principalmente all’attesa di una chiamata della Premier League per Lucho. La lista rimane lunga e piena di nomi tra debuttanti assoluti e certezze (Italiano e Thiago Motta per citarne due), ma servirà attendere la fine della stagione per capire meglio.è il sogno, maun...