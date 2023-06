Nello Scudetto vinto dalin questa stagione, una delle più importanti firme è stata apposta da Kvicha Kvaratskhelia . L'esterno georgiano , arrivato nel capoluogo campano la scorsa estate, è stato in grado di ...... quando sei arrivato a sessantasette anni te neaddosso solo trentasette". La vita vissuta in largo, anziché in lungo, è una citazione di Così parlo Bellavista, il romanzo sudi Luciano ...Partendo dalla Serie A, sono inevitabili i complimenti al: 'Bisogna fare loro grandissimo applauso per aver disputato fin dall'inizio un campionato incredibile - dice Zanetti - E' un gruppo ...

Napoli, senti il padre di Kvara: "Vuole giocare nel Real Madrid" Corriere dello Sport

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo As. “Ogni giorno mi rendo conto di qualcosa di nuovo che mi fa capire quant’è stato grande quello che ...Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo As: "Ogni giorno mi rendo conto di qualcosa di nuovo che mi fa capire quant'è stato grande quello che ...