Napoli-Sampdoria | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 2 giugno 2023) Domenica 4 giugno alle ore 18:30 andrà in scena la sfida tra, valida per il 38° turno di campionato. Siamo all’ultima giornata di questa Serie A vinta dopo una cavalcata trionfale dagli azzurri di Spalletti. I blucerchiati, invece, dopo una pessima annata dovranno ripartire dalla serie cadetta. Ma ecco le ultime sullediin TV ed idel match del Maradona. Gli uomini del tecnico toscano, prossimo alla separazione e dunque alla sua ultima apparizione alla guida dei partenopei, sono attesi dalla passerella davanti ai propri tifosi. Capitan Di Lorenzo è pronto ad issare al cielo il terzo scudetto della storia napoletana, 33 anni dopo il trionfo griffato ...

Ilha svolto una seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro lain programma domenica allo Stadio ......Ilchiude il suo incredibile campionato davanti al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. La squadra azzurra cercherà i tre punti per arrivare a quota novanta punti. La, ......preparativi per la grande festa del, che saluterà il campionato da trionfatore, con la consegna del trofeo scudetto alla squadra al 'Maradona' in occasione della gara con ladi ...

Saulino, promessa mantenuta: cosa farà prima di Napoli-Sampdoria Corriere dello Sport

Napoli Sampdoria streaming e in diretta Tv, dove vedere l’ultima partita di campionato 2022/23 del Napoli campione d’Italia. Se siete appassionati di calcio e volete seguire la partita tra Napoli e Sa ...Infatti la stagione della Sampdoria è ormai conclusa, manca ufficialmente l’ultima sfida allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ma il risultato della partita contro i campioni d’Italia non ...