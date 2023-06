Napoli | Mario Rui ha svolto l’intero allenamento in gruppo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilha pubblicato il report dell’del mattino a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. Il match, ultimo del campionato di Serie A, è in programma domenica alle 18.30. Dal report si evincono alcune notizie in merito agli infortunati in squadra. La buona notizia è cheRui è tornato ad essere integrato in squadra: il terzino portoghese delhainfatti l’intera seduta diin. Politano, invece, ha fatto terapia e palestra. Mentre Olivera haindividuale in campo. Di seguito il report dell’del. Seduta mattutina per il ...