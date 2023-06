Napoli | l' ultimo abbraccio tra Spalletti e De Laurentiis prima dell' addio

- Potrebbe essere stato l'abbraccio prima dell'addio. Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis sono stati protagonisti di un siparietto a conclusione dell'evento che si è tenuto nel ...... con prolungamento su base biennale, anche con il tecnico Raffaele Di. L'allenatore, che ha condotto la squadra alla salvezza nell'campionato, si lega dunque al club di Alfonso ...Prendendo in considerazione gli otto incroci più recenti, ilha fatto en plein. Non solo. In ... Si perde nel tempo invece l'pareggio tra le due formazioni in Serie A. Si deve risalire al ...

Napoli. Ultimo gira in tre su uno scooter: nessuno ha il casco ... Striscia la notizia

Sergio Conceiçao piace ad Aurelio De Laurentiis e sarebbe un serio candidato per la panchina del Napoli se non fosse per alcuni ostacoli che suggeriscono di cominciare a pensare ad un piano-B. Come ...Sarà lutto cittadino a Sant'Antimo nel giorno dei funerali di Giulia Tramontano. La ragazza era originaria del comune a nord di Napoli e si era trasferita a Senago, in provincia di Milano, alcuni anni ...