Napoli | l’agente di Kvaratskhelia è a Napoli | vicino il rinnovo del georgiano

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Potrebbe essere moltoildi Kvicha, uno dei giocatori più importanti della cavalcata scudetto delnel corso di questa stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe stato avvistato aMamuka Jugeli, agente del giocatore, per dare via alle trattative riguardanti il prolungamento del contratto del giocatore, a prescindere dalla buona riuscita delle trattative legate aldel contratto, è uno dei punti fermi per ildel prossimo anno. Al momento nessun club sarebbe interessato al numero 77 azzurro che comunque il Presidente De Laurentiis non cederebbe a meno di un’offerta ...