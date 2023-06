Napoli | Kvaratskhelia trionfa | è il miglior giocatore della Serie A

Domina il, e non poteva essere altrimenti: Victor Osimhen è l'Mvp degli attaccanti 2022/23, Kvhichaè il miglior giocatore del campionato, mentre Kim si prende lo scettro dei ...Khvichaè il miglior giocatore del campionato di Serie A 2022/23 . La Lega ha comunicato il ... Straordinaria la prima stagione con la maglia deldell'attaccante georgiano. Con 12 ...Uncolmo di ambizione sogna di vincere ancora. Per farlo, servirà mantenere in suolo partenopeo i campioni che hanno permesso al club di festeggiare questa stagione, come Kvicha. ...

E` Khvicha Kvaratskhelia ad aggiudicarsi il titolo di MVP - Migliore Assoluto della Serie A TIM 2022/2023, il trofeo gli sarà consegnato pre-partita di Napoli – Sampdoria NAPOLI - Il premio MVP della ...Kvaratskhelia sogna il Real Madrid, lo ha rivelato il papà, ma la domanda è un'altra: a chi non farebbe piacere trasferirsi lì