Napoli | ESCLUSIVA Benedetto tifoso azzurro a Milano | “Un fatto eccezionale”

(Di venerdì 2 giugno 2023), tardo pomeriggio di un sabato anonimo, entro in un bar dall’insegna lampeggiante nel quartiere di San Siro, a pochi passi dallo stadio Meazza, e vedo per la prima volta: un signore elegante, capelli color argento, un paio di baffi ben curati e occhi azzurri che colpiscono in profondità. Seduto da solo al suo tavolino, sta fissando una tazza dello stesso colore dei suoi occhi: osservo meglio e noto che è la tazza celebrativa del terzo scudetto delCampione d’Italia 22/23. È allora che mi avvicino e domando se sia tutto a posto. Distolti gli occhi azzurri dalla tazza altrettanto azzurra, la sua prima risposta è un sorriso esplosivo, coinvolgente e travolgente a cui seguono le parole: “Certo che sto bene e come potrebbe essere diverso? Un evento dopo 33 anni di attesa è un...