Nantes-Angers sabato 03 giugno 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ildopo la sconfitta di Lilla, la sedicesima stagionale, è appeso ad un filo: deve assolutamente vincere e sperare che l’Auxerre, al momento due punti avanti ai canarini, non faccia altrettanto. La differenza reti al momento premia la squadra di Aristouy, che ha un -19 a differenza del -26 dei diplomats: quindi in caso di pareggio della squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e

... mentre soltanto una tra Auxerre eretrocederà in Ligue 2 andando a fare compagnia ad, Ajaccio e Troyes. Ma quella di oggi sarà anche la giornata dei saluti per tanti calciatori il cui ......00 FRANCIA LIGUE 1 AC Ajaccio - Marsiglia 21:00 Auxerre - Lens 21:00 Brest - Rennes 21:00 Lorient - Strasburgo 21:00 Monaco - Tolosa 21:0021:00 Nizza - Lione 21:00 Paris SG - ...In coda resta da decidere la squadra che accompagnerà, Ajaccio e Troyes in Ligue 2: l'impegno più semplice sulla carta spetta alcontro il fanalino di coda. Più difficile il compito ...

Nantes-Angers (sabato 03 giugno 2023 ore 21:00): convocati, formazioni, quote, pronostici Infobetting

Selon Pascal Praud, le FC Nantes va se maintenir en Ligue 1 à l'issue du dernier match de championnat, ce samedi.Le FC Nantes veut sauver sa peau en Ligue 1, ce samedi 3 juin, en sortant vainqueur de la réception d’Angers Sco. Les Angevins, condamnés depuis de longues semaines, se voient bien jouer les ...