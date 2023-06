Nani | «Fiorentina? Anche l’Inter soffrirebbe contro il West Ham!»

(Di venerdì 2 giugno 2023)ha parlato della finale di Conference League traHam e. Tirata in ballo, avversaria della Viola in Coppa Italia AVVERSARIO TOSTO ? L’operatore di mercato Gianluca, a Firenze Viola, ha parlato così della sfida traHam ecitandoi nerazzurri: «è una squadra forte, ma se dovesse giocare una gara seccailHam dovrebbe battersi. Lanon parte battuta, mi incuriosisce molto vedere i differenti approcci alla partita. Non è una partita di facile interpretazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Nani: “La stagione viola è straordinaria anche senza trofei, il West Ham è una realtà simile. Cabral Non mi stupirei di vederlo oltre 20 gol…” fiorentinanews.com

Gianluca Nani, intervistato dall'inviato di Radio FirenzeViola a Londra nel corso di "Viola Amore Mio", ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il West Ham pur essendo una ...