Musica | viaggio intorno al mondo con l’Amalfi Summer Fest

(Di venerdì 2 giugno 2023) La meraviglia sta per sprigionarsi. Il suono potente e suggestivo domina l’estate amalfitana, con un programma di eventi straordinario, tra leggende dellajazz internazionale e grandi atmosfere della canzone classica napoletana, con ampie aperture culturali tra reading e letture, sonorità disco music amarcord e performance, immersi tra panorami da togliere il fiato. Prenderà il via il prossimo 22 giugno, per protrarsi fino al mese di settembre, “Amalfi Summer2023”, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, a cura della consigliera Enza Cobalto con delega alla Cultura e Beni culturali, Eventi e Tradizioni. Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band, Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra ...