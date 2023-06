Musica | all’asta il manoscritto di Bohemian Rhapsody | Freddie Mercury l’aveva chiamata in un altro modo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 giugno 2023)aveva inizialmente untitolo. Secondo un nuovo documento, per il singolo dei Queen, pubblicato nel 1975 come primo estratto dal quarto album in studio ‘A Night at the Opera’,aveva pensato a ‘Mongolian’. La copia di quel documento fa parte di un’asta che si terrà da Sotheby’s Londra il prossimo settembre e intitolata ‘: A World of His Own’. Una bozza del brano mostra il titolo ‘Mongolian’ scritto con inchiostro nero e blu, tuttavia la parola ‘Mongolian’ è depennata e sostituita con “’. Anche la strofa ‘Mama, just killed a man’ presenta un’alternativa, ‘Mama, there’s a war began’, inoltre, alcune parole trovate nel ...