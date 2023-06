Mourinho | impossibile non tifare per lui

Perché, dopo la partita, Dan Friedkin se n'è andato senza salutaree la squadra In America usa così Perché Roberto Rosetti ha designato per le partite della Roma prima Oliver e poi Taylor, ......Alessio Felicino riunito per seguire la finale di Europa league persa dalla squadra diha ... "Tifo e solidarietà, nel nome di un amico:perdere", sottolineano gli appartenenti al ...... ma perché una chiamata del club campione d'Italia è difficile, se non, da rifiutare. ... Quest'ultimo invece, dopo la finale di ieri sera, sembra essere più vicino alla Roma con un...

Roma, Mourinho schiaffi alla società: "Io e i miei giocatori meritiamo di meglio" la Repubblica

La Roma sopravviverà anche all’addio di Mourinho, ma si divertirà molto meno, ed è da qui che parto. Non escludo che un giorno - tra una settimana, un anno, due - possa arrivare a Trigoria un allenato ...Addio Mourinho e richiesta impossibile ai Friedkin. “Non ci sono possibilità”, ecco gli ultimi aggiornamenti. Oltre al grande rammarico per aver assistito allo spegnersi di un sogno inseguito dalla Ro ...