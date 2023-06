Mourinho | gli insulti all' arbitro Taylor | l' Uefa apre un' inchiesta dopo la finale di Europa League

(Di venerdì 2 giugno 2023)aver indignato stampa spagnola e britannica,adesso rischia una squalifica dalla. Le proteste del tecnico portoghese, nei confronti dell'Anthony Taylo r, per l'arbitraggio ...

... quando ero bambino, mi rapiva qualche ora dai compiti per portarmi a Trigoria a vedere... Grazie a Jose. Colui che ha reso l'impensabile pensabile e l'impossibile possibile. Che ci ha ...... l'arbitro Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sediafurioso, insulta l'arbitro Taylor a fine partita: 'Non era rigore, sei una vergogna'...La Commissione disciplinare dell' Uefa ha aperto una indagine nei confronti del tecnico giallorosso, Josè, per'insulti all'arbitro' a seguito della finale di Europa League tra Roma e Siviglia , vinta dagli spagnoli. FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Da Liedholm a ...

Roma, rebus Mourinho: gli scenari per far rimanere lo Special One, countdown partito Virgilio Sport

Sotto la lente d’ingrandimento anche la “condotta impropria della squadra” Non terminano le polemiche dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Come si legge su Calcio e Finanza la UEFA avr ...Mourinho aveva già espresso il suo disappunto dopo la premiazione ... mostrano Taylor e la sua famiglia maltrattati all'aeroporto di Budapest - sottolineano gli arbitri britannici -. Forniremo a lui e ...