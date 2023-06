Mourinho contro arbitro Taylor | Uefa apre procedimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu. (Adnkronos/Dpa) - L'ha aperto unl'allenatore della Roma Josee la società giallorossa per le critiche all'della finale di Europa League di due giorni fa, vinta ai rigori dal Siviglia. Lo ha comunicato la stessa, secondo cui il portoghese è accusato di "insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara", l'Anthony, mentre la As Roma per "condotta scorretta della squadra".ha iniziato a criticare il direttore di gara nelle dichiarazioni post-partita: "L'sembrava spagnolo", ha detto il tecnico portoghese. Poi, nella pancia dello stadio Puskas, lo Special One ha fronteggiato l'con parole ...