Mourinho chiede rinforzi | ma per stipendi la Roma è da Champions | la classifica

(Di venerdì 2 giugno 2023) \''A conti fatti, forse è anche meglio che il prossimo anno non si faccia laLeague, perché noi una squadra per affrontarla non ce ...

\''A conti fatti, forse è anche meglio che il prossimo anno non si faccia la Champions League, perché noi una squadra per affrontarla non ce ...vuole davvero restare alla Roma , madi potersi voltare e trovare alle sue spalle una società che faccia sentire la propria voce quando necessario e che lo segua in chiave mercato. Da ...È da gennaio che il portogheseun incontro con i Friedkin, ma finora la richiesta non è stata esaudita. Perciò l'altro ultimatum diriguarda i tempi: 'È venuto il momento di parlarci -...

Roma, Mourinho resta ma le condizioni sono chiare: ecco cosa ... Calciomercato.com

Mourinho non ha risparmiato critiche nemmeno a Rosetti ... e portavoce che lamenta di essere “stati derubati”, ma vuole lottare per qualcosa di più. Chiede garanzie non solo a livello tecnico, ma ...Mourinho e la Roma, il futuro passa dai prossimi giorni. Entro domenica l'incontro che dovrebbe chiarire ogni cosa, ma per la fumata bianca, le questioni sono chiare ...