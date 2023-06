(Di venerdì 2 giugno 2023) Lo storico marchio presenta due foldable a conchiglia: una versione premium con grande display esterno da 3.6 pollici e una che costa meno di 900 euro. Per conquistare il pubblico più giovane

40 Ultra (che nel resto del mondo si chiama+ 2023 ) è il nuovo smartphone pieghevole dida pochissimo disponibile anche in Italia. Un dispositivo attesissimo, ...ha annunciato la nuova generazione di smartphone, che si compone non di uno ma di due dispositivi foldable:40 ultra , il top di gamma con display esterno più grande fra i foldable di tipo 'flip', e40 . Vediamoli insieme.40 ultra40 ultra viene ...... 73,95 x 170,83 x 6,99 mm Dimensioni chiuso: 73,96 x 88,42 x 15,1 mm Peso: 184,5 g40ha approfittato dell'evento per annunciare il40. Lo smartphone mantiene lo ...

Motorola Razr 40 Ultra e Razr 40: lo smartphone pieghevole diventa accessibile la Repubblica

Motorola RAZR 40 Ultra è già super popolare ed è possibile trovarlo su Amazon: ecco come acquistare il nuovo pieghevole a conchiglia. Sei pronto a vivere un’esperienza smartphone senza precedentiOfferta da segnalare assolutamente. Il già vendutissimo realme 9 Pro 5G 8/128 GB ora scende a poco più di 200 euro, è il suo prezzo minimo storico!