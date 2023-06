(Di venerdì 2 giugno 2023), ecco che cosa è successo nel corso delle ultime ore:infa scalpore. Laè un po’ come la Red Bull nella Moto GP, domina incontrastata verso un altro successo importante visto che la concorrenza non sembra riuscire a tenere il passo. In questo senso, però, ultimamente le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...sia andato forte die che la frattura all'astragalo non gli abbia creato grossi problemi nel test con la Panigale V4S fatto insieme a Enea Bastianini e a molti altri piloti Ducati dellaL'ex pilota bolognese parla delle sue moto, dall'amata 916 alrapporto con la 999, della nuona esperienza lavorativa e ci dice la sua sugli attuali piloti di Superbike e, senza ...Brutte notizie per Luca Marini . Il pilota del Team VR46 era stato protagonista di unincidente nell'ultimo GP di Le Mans , in cui era stato coinvolto da Alex Marquez. Se i primi esami avevano escluso fratture, quelli effettuati in Italia hanno invece evidenziato la frattura ...

MotoGP, brutto aggiornamento in casa Ducati: Tardozzi scuote i tifosi Sport News.eu

ROMA - Il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP si avvicina e qualche pilota sta facendo di tutto per recuperare e prendere parte alla gara sul tracciato del Mugello. Tra questi c'è senza ombra di dubbi ...La MotoGP deve fare i conti con una bruttissima tegola che ha sconvolto tutti i tifosi del Motomondiale. Purtroppo ormai non ci sono speranze ...