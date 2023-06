Monopattini - Milano ne vuole ancora di più

(Di venerdì 2 giugno 2023) Mentre il governo studia come renderne meno pericoloso l'utilizzo introducendo l'obbligo del casco anche per i maggiorenni e di assicurazione per quelli privati, il Comune diinsiste a voler favorire la diffusione deielettrici, bocciati persino a Parigi da un referendum popolare. delle ultime ore, infatti, la notizia di un imminente nuovo bando per l'assegnazione della gestione del sharing di questi mezzi di micromobilità che intenderebbe ampliarne il numero per le strade cittadine, estendendone così le possibilità d'uso in zone più ampie: esattamente il contrario di quanto è stato fatto a Roma, dove si è cercato di ridurne la diffusione per ragioni di sicurezza. Le norme. A, oggi, non possono essere resi disponibili più di 6 milaelettrici in condivisione: di fatto, se ne ...

Monopattini, il Comune di Milano ne vuole ancora di più - Quattroruote.it Quattroruote

Mentre il governo studia come renderne meno pericoloso l'utilizzo introducendo l'obbligo del casco anche per i maggiorenni e di assicurazione per quelli privati, il Comune di Milano insiste a voler fa ...