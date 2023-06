Mondiali Under 20 | l’Italia contro la Colombia per il sogno semifinale Baldanzi | “Non sarà come con la Nigeria”

(Di venerdì 2 giugno 2023)dell’20 sogna neiin Sudamerica. Dopo la vittoria agli ottavila, ai quarti di finale cilaper inseguire il. A parlare della partita del prossimo sabato è stato Tommaso, giocatore dell’Empoli che nell’ultima stagione si è messo in mostra. Le parole di: “La strada fin qui era dura sin dall’inizio e lo stanno dimostrando i risultati. Quello con lalo consideriamo uno scivolone: meno concentrazione del solito e ci metterei anche un po’ di stanchezza per la prima partita con il Brasile che è stata molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale. Ne abbiamo parlato e certamente non ...

Ha tecnica e velocità la Colombia , prossimo avversario dell' Italia ai20 in Argentina : i giovani " Cafeteros ", che hanno segnato 10 gol nelle prime 4 partite del torneo, sono trascinati da un trio d' attacco ben nota agli scout dei top club europei. ...L'Italia20 continua a sognare, proseguendo il meraviglioso cammino che ha portato i ragazzi del c.t. ... e hanno nel mirino la terza semifinale di fila negli ultimi tre. Mentre l'Italia ...Al termine di una partita ricca di gol ed emozioni la Corea del Sud è l'ultima squadra a conquistare un posto nei quarti di finale dei20 2023. In Argentina la formazione sudcoreana batte 3 - 2 l'Ecuador, a cui non riesce la rimonta dopo essere andato subito sotto nella fase iniziale dell'incontro. Gli asiatici partono ...

L’Uruguay mette fine alla favola del Gambia, ai quarti anche la Sud Corea La Gazzetta dello Sport

Genova. L’Italia Under 20 manda a casa (2-1) l'Inghilterra nel Mundial Fifa Under 20, che si gioca in Argentina. Gli azzurrini di mister Carmine Nunziata si sono imposti (2-1) sull'Inghilterra, nella ...Si sono completati i confronti dei quarti di finale del campionato Mondiale di Calcio under 20 dove si affronteranno Uruguay e Stati Uniti, il Brasile sarà l’avversario di Israele, la Colombia si ...