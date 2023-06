Mondiale U20 | Italia unica big europea rimasta | gli azzurrini sfidano il mondo

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’è l’bigancora in gara ai Mondiali U20. Nonostante la grande tradizione giovanile e i vivai riconosciuti all’unanimità come ricchi di talento le grandi nazionali europee hanno steccato in maniera importante. Squadre del calibro di Spagna, Olanda, Germania e Belgio non si sono qualificate alla fase ai gironi. La Francia, autentica macchina sforna talenti, campione nel 2013, si è fermata ai gironi chiudendo al terzo posto dietro Gambia e Corea del Sud con appena 3 punti raccolti. L’Inghilterra ha superato i gironi, ma è stata eliminata proprio dall’agli ottavi. L’, trascinata da Casadei (bomber del torneo), affronterà la Colombia alle 23 di domani notte: la posta in palio è l’accesso alla semifinale, raggiunta solo nel 2017 e nel 2019, ma mai ...

Sincero: l'Italia può vincerlo, il Mondiale U20. Ci credete? 'Certo. Sono solo tre partite, tre. Nel calcio i pronostici contano poco però sì, ci crediamo. Così come immagino ci credano anche le altre...' Quattro partite e quattro vittorie, dieci gol fatti e nessuno subito. Quella degli Stati Uniti nel Mondiale U20 in corso di svolgimento in Argentina è molto simile a una cavalcata inarrestabile. I giovani Yankees sono già ai quarti di finale e aspettano la prossima avversaria, da scoprire tra ... Finalmente un numero 10. Di ruolo, non solo di maglia, un trequartista dietro a due punte come non si vedeva da tempo. Il Mondiale U20 in corso in Argentina sta regalando tanti uomini copertina, tra questi c'è sicuramente Tommaso Baldanzi, magic box classe 2003 di proprietà dell'Empoli, con il quale ha chiuso il primo ...

