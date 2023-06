Missione contro il traffico di armi e virus | i segreti degli 007 naufragati

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le trame della spy-story del Lago Maggiore si infittiscono giorno dopo giorno. Il naufragio (con quattro vittime) di una barca piena di agenti dei serviziitaliani e israeliani non è certo cosa di tutti i giorni, e le ultimi ricostruzioni offrono scenari inquietanti da film di spionaggio. A bordo della house boat affondata c'erano anche alcuni uomini dell'Aise oltre a quelli dell'Aisi e del Mossad. La festa di compleanno di uno dei presenti non sarebbe il motivo principe della gita (tra l'altro i superstiti sono tutti spariti nel nulla in poche ore). La barca di Claudio Cnati (lo skipper, legato a una donna russa morta nel naufragio) in mattinata era approdata sull'isola dei Pescatori, spiega Repubblica, che negli ultimi mesi è meta abituale di russi che investirebbero somme importanti in alberghi e ville. Secondo questa ricostruzione, la ...

... inviatoci da chi è al fianco di Matteo Salvini nella suaeuropea, è chiaro. Il ...degli Italiani) che per Salvini si farà come ha ribadito a Le Figaro e El Pais ma anche lotta durale ...E come sulla vaccinazioneil Covid (che ha rifiutato), anche se non vi piace quello che dice,... durante le proteste sono stati feriti 30 soldati (14 italiani) dellaNato in Kosovo. L'...Otto eurodeputati si sono espressi a favore, sei si sono astenuti, uno ha votatoe uno, ...fallita come ha dimostrato la votazione di ieri. Il provvedimento, che prevede una maggiore ...

Premiati i nostri Agenti00Sigarette in missione contro il fumo LILT Milano

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Razzi su Kiev nella notte, abbattuti droni in Russia. LIVE ...Indetto da S.O.S., Solidarietà in Oncologia San Marco – San Pietro: il vincitore sarà decretato l'8 giugno e riceverà un premio del valore di 20.000 euro. L’associazione assegnerà inoltre 5 menzioni p ...