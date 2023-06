(Di venerdì 2 giugno 2023)delRaiè stato unprofessionista, conduttore televisivo e politico italiano. Ha iniziato la sua carrieraprofessionista nel 1965 presso la rivista Big. Qualche anno dopo entra in Raiinviato del TG1 soprattuttoreporter in zone di guerra. Poi ha condotto la Domenica Sportiva e Italia Sera con Enrica Bonaccorti nel 1983. Tutti lo ricorderanno anche per la camminata sui carboni ardenti nella puntata di Domenica In del 1985. A seguire:...

Oltre che per la Rai,ha lavorato per Telemontecarlo e per Mediaset.Oltre che per la Rai,ha lavorato per Telemontecarlo e per Mediaset.

Mino Damato: causa morte, malattia, moglie, figli, figlia adottiva e ... Tag24

Mino Damato causa morte, età e malattia: come è morto il giornalista Rai. Come è morto Mino Damato che malattia aveva ...Mino Damato, giornalista e conduttore televisivo, è morto il 16 luglio 2010 a l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, all’età di 73 anni. Era nato a Napoli nel 1937. Il suo vero nome era Erasmo, ma fin da ...