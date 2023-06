Mimit | nuovo bando filiere strategiche | stanziati oltre 390 milioni di euro

(Di venerdì 2 giugno 2023) A seguito della firma del decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sono state destinate risorse, per un totale di1,1 miliardi, al rifinanziamento dei contratti di sviluppo previste dalla legge di bilancio del 2023 e a unper le. Una nota delsottolinea che i “contratti di sviluppo rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni”. Il decreto autorizza lo scorrimento delle istanze già presentate per: 400diper contratti di sviluppo industriali, agroindustriali e di tutela ambientale; 200diper contratti di sviluppo ...

Imprese, alsono aperti 34 tavoli di crisi aziendali Pubblicato sul sito del ministero delle ... Meloni ai commercialisti: scriviamo insieme unPatto fiscale. De Nuccio: riforma... ...Lo riporta il(Ministero delle Imprese del Made in Italy) in una nota precisando che il ... L'avvio delciclo scolastico è previsto per l'anno 2024/2025. Al fine di promuovere il raccordo ...... questi alcuni dei provvedimenti previsti daldisegno di legge sul Made in Italy . Il DDL è ... Come si legge nel comunicato deldel 31 maggio 2023, le misure sono finalizzate a promuovere e ...

Mimit, nuovo bando filiere strategiche: stanziati oltre 390 milioni di ... Il Denaro

BSP Pharmaceuticals effettuerà nuove assunzioni in Italia grazie ad una partnership col Gruppo MSD che creerà nuovi posti di lavoro nel settore farmaceutico. L’accordo prevede nuovi investimenti nel ...Il Cdm vara le misure per la valorizzazione. Stretta sulla lotta alla contraffazione, nasce un liceo 'ad hoc'. Il 15 aprile sarà la giornata ...