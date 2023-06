Milan-Verona quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) La Serie A prosegue spedita e manca sempre meno alla 38esima e ultima giornata stagionale. Tante le sfide ina partire da Sassuolo-Fiorentina che si giocherà proprio questa sera (LEGGI QUI). Ma tra i diversi incontri interessati previsti, non si può non citare quello che vedrà coinvolti ildi Stefano Pioli e ildi Marco Zaffaroni. Le due, domenica 4 giugno a partire dalle ore 21.00, proveranno a portare a casa un ottimo risultato. I padroni di casa hanno concluso anticipatamente la propria stagione blindando, di fatto, il piazzamento in zona Champions League. Attualmente ilsi trova al 4° posto a quota 67 punti: 19 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima vittoria all’Allianz Stadium è stata decisiva in tal senso. Adesso ci sarà un possibile assalto al 3° ...