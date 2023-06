Milan | ultima in casa da pienone | contro il Verona oltre 70 mila tifosi

Oltre settantamila spettatori per l'partita stagionale dela San Siro. Contro il Verona, domenica alle 21, lo stadio sarà praticamente sold out. I rossoneri festeggeranno la qualificazione in Champions e anche Ibrahimovic, ...Chi l'ha detto che quella di domenica contro il Verona sarà l'partita di Ibrahimovic con la maglia del, o forse addirittura da calciatore Il diretto interessato lascia aperta una porta, anzi un portone. Intervistato da Stile, supplemento della ...Commenta per primo La frattura tra Rebic e il mondoè insanabile tanto che quella di domenica contro il Verona potrebbe essere l'partita dell'attaccante croato con la maglia rossonera. Nonostante un contratto fino al 2025, il club di via ...

Con il Verona l'ultima di Ibrahimovic: saluterà il Milan senza giocare La Gazzetta dello Sport

La media spettatori delle ventisei gare casalinghe è di 71.500 tifosi. Invitati domenica anche i sostenitori del Milan Club Faenza, città colpita dall'alluvione ...La stagione del Milan terminerà domenica sera quando i rossoneri sfideranno l'Hellas Verona in un San Siro che si prospetta essere gremito per l'ultima ...