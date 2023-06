Milan | ufficiale | Leao rinnova fino al 2028 Tanti i bonus inseriti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilnon si lascia scappare l’ala sinistra portoghese per plasmare la rosa del prossimo campionato

Rafa Leao e, è: i dettagli ...Dopo alcune settimane di paura per una possibile cessione a zero, Leao ha deciso di restare fedele alcon cui sogna di poter vincere ancora. La fine di una telenovela, quindi, che porterà il ...Questo il comunicatodiramato dal club rossonero, dopo il Leao Day: 'COMUNICATO: RAFAEL LEÃOil rinnovo dell'attaccante portoghese ACè lieto di annunciare ...

Il Milan ha comunicato il prolungamento del contratto del calciatore portoghese. "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceicao Leao fino al 30 giugno ...AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme". Così, con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club rossonero informa che il forte esterno portoghese proseguirà la sua avventura ...