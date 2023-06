- Hellas Verona(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw,, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. HELLAS VERONA (3 - 4 - 2 - 1): ...... Chris SMALLING (Roma) 94 Gabriel STREFEZZA (Lecce) 90 Paulo DYBALA (Roma) 95 Lautaro MARTINEZ (Inter) 95 Angel DI MARIA (Juventus) 93 Fikayo) 92 Juan CUADRADO (Juventus) 91Del mercato delha parlato a Calciomercato.it su Tv Play Carlo Pellegatti, partendo proprio ... Per convincerlo è stato importante l'aiuto die Giroud, suoi ex compagni'. Per due arrivi ...

Milan, Tomori: “Contento per il rinnovo di Leao, è un top player” Pianeta Milan

Un'ultima giornata per tentare il sorpasso sull'Inter (serve una vittoria rossonera e una sconfitta dei nerazzurri) e chiudere il campionato al 3º posto dopo aver conquistato l'aritmetica ...Milan e Verona si sfidano nella 38ª giornata di Serie A: i rossoneri partono favoriti dal pronostico, intriga particolarmente una Combo ...